Calciomercato Udinese, Payero potrebbe essere ceduto definitivamente. Il punto sulla situazione - Calcio News 24

Calciomercato Udinese, Payero potrebbe essere ceduto. Ecco la sua futura destinazione per l’estate

Anche Martin Payero finisce al centro delle voci di mercato in vista della prossima stagione. Il centrocampista argentino, arrivato all’Udinese nell’estate del 2023, si è messo in evidenza nel corso dell’annata con prestazioni solide e grande continuità. In bianconero ha collezionato 41 presenze complessive, mettendo a segno 3 gol e diventando un punto di riferimento nel centrocampo friulano.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il suo nome è stato recentemente accostato a diverse squadre, in particolare al Napoli. Il club partenopeo avrebbe manifestato un certo interesse nei mesi scorsi, ma non avrebbe poi approfondito concretamente la trattativa con il calciomercato Udinese, lasciando la pista in sospeso.

Ora però si è fatto avanti un altro club importante: l’Aston Villa. Il club inglese, protagonista in Premier League e sempre attento a profili emergenti e di qualità, starebbe valutando con attenzione il centrocampista sudamericano. A spingere per il suo nome ci sarebbe Monchi, direttore sportivo del club di Birmingham, che avrebbe seguito da vicino le sue prestazioni nell’ultima stagione.

Monchi, noto per il suo occhio clinico nel trovare talenti e valorizzarli, avrebbe individuato in Payero un elemento utile per rinforzare la mediana dei Villans, soprattutto in vista degli impegni europei che attendono il club nella prossima stagione. Le sue doti tecniche, abbinate a una buona struttura fisica e a una crescente maturità tattica, lo rendono un profilo interessante per il calcio inglese.

Al momento non si parla ancora di una trattativa avviata, ma l’interesse dell’Aston Villa sembra concreto e destinato ad evolversi nelle prossime settimane. L’Udinese, dal canto suo, dovrà decidere se ascoltare eventuali offerte o puntare su Payero come parte centrale del proprio progetto tecnico per la stagione 2024-2025. In ogni caso, il futuro del centrocampista argentino sarà uno dei temi caldi del mercato friulano.