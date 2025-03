Calciomercato Udinese, Solet andrà via in estate. Occhio a quella squadra che vuole fare lo sgambetto alla rivale

Calciomercato Udinese, novità importanti riguardanti Solet: quella big su di lui, ma c’è una nuova rivale che potrebbe ostacolare i piani

Si parla di calciomercato Udinese, non si può non parlare di Solet e di quello che sarà il suo futuro in estate: la concorrenza è alta, il giocatore è pronto per il grande salto, ma dall’altra parte i bianconeri vorranno dalla loro parte 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Mondo Udinese, ci sarebbe il Napoli, ma occhio anche all’Inter che potrebbe piazzare il colpo soffiando il giocatore a Conte.