Calciomercato Udinese, una big italiana è pronta a comprare Solet. I bianconeri stilano il prezzo per il giocatore

Calciomercato Udinese, una big italiana pronta a comprare il giocatore bianconero Solet. Ecco le ultime novità (e il prezzo imposto dai friulani)

Il calciomercato Udinese può contare su diversi gioielli: non soltanto Lucca, ma anche Solet (che si sta comportando bene in questa stagione). Ovviamente quando si fa bene in provincia le voci che lo vedono vicini alle big sono presenti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli si è fatto avanti, ma l’Udinese chiede per lui ben 20 milioni di euro.