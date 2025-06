Calciomercato Udinese, una rivale pronta ad acquistare Solet. I tifosi sono preoccupati (e arriva la mossa dei friulani) - Calcio News 24

Calciomercato Udinese, una rivale pronta a prendere Solet. Il prezzo dei bianconeri fa alzare ulteriormente il muro sul difensore

Gian Piero Gasperini, appena insediatosi ufficialmente sulla panchina della Roma, ha già avanzato alcune indicazioni di mercato. Tra i nomi segnalati dal nuovo tecnico giallorosso c’è quello di Oumar Solet, gioiello del calciomercato Udinese, difensore classe 2000.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, Solet è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui Inter e Napoli, ma anche di club inglesi come Manchester United, West Ham e Bournemouth. Ora anche la Roma si aggiunge alla lista delle pretendenti per il giocatore, arrivato a Udine a parametro zero nella scorsa stagione.

L’Udinese, però, è stata chiara: per lasciar partire il difensore francese serviranno almeno 35 milioni di euro. Sempre secondo il quotidiano, il club friulano starebbe valutando anche un possibile rinnovo di contratto per Solet. Un prolungamento che garantirebbe all’Udinese maggiore forza contrattuale, aumenterebbe l’ingaggio del calciatore e potrebbe includere una clausola che favorisca una cessione già in questa sessione estiva di mercato.

Con il rinnovo, l’Udinese si riserverebbe il diritto di gestire al meglio l’eventuale cessione, puntando a incassare la cifra richiesta o, in alternativa, trattenere il giocatore in attesa dell’offerta più vantaggiosa.