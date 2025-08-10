Calciomercato Udinese, Solet verso l'addio? Ecco la posizione del difensore - Calcio News 24

Calciomercato Udinese, la situazione attuale della squadra bianconera con Solet

Calciomercato Udinese: dopo Bijol, Lucca e Thauvin, anche Solet verso l’addio

Il Calciomercato Udinese continua a essere movimentato, con diverse operazioni in uscita che stanno modificando in profondità il volto della rosa bianconera. Dopo le cessioni di Jaka Bijol al Leeds United, Lorenzo Lucca al Napoli e Florian Thauvin al Lens, un altro nome importante potrebbe presto lasciare la squadra friulana: si tratta di Oumar Solet, difensore centrale francese ex Salisburgo.

A riportare la notizia è il Messaggero Veneto, secondo cui il giocatore avrebbe manifestato malcontento legato alla situazione interna del club e a dinamiche che nulla hanno a che vedere con quelle che, in passato, avevano portato calciatori come Lookman ad abbandonare Udine per motivazioni puramente sportive. Nel caso di Solet, infatti, si parla di insoddisfazione per la gestione generale e per la direzione intrapresa dalla società in questa sessione estiva di calciomercato.

Il difensore, arrivato dal Red Bull Salisburgo con grandi aspettative, sembrava destinato a diventare una colonna della retroguardia friulana. Tuttavia, complici alcune prestazioni altalenanti e un feeling non ottimale con lo staff tecnico, la sua esperienza potrebbe concludersi prima del previsto. La cessione è tutt’altro che certa, ma le possibilità stanno crescendo, soprattutto se dovessero arrivare offerte in linea con le richieste dell’Udinese.

Il club bianconero, dal canto suo, è già al lavoro per trovare soluzioni alternative. Il direttore sportivo Federico Balzaretti e il nuovo tecnico Kosta Runjaic stanno valutando diversi profili per puntellare la difesa, considerata una priorità assoluta nel calciomercato Udinese. Dopo le numerose uscite, l’obiettivo è costruire una squadra equilibrata, che possa affrontare il prossimo campionato con ambizioni di salvezza tranquilla e, se possibile, di crescita strutturale.

Nonostante le cessioni di spessore, la società friulana non intende smantellare completamente il gruppo, ma sta lavorando per garantire al tecnico una rosa giovane, dinamica e sostenibile dal punto di vista economico. In quest’ottica, eventuali entrate saranno mirate, e potrebbero arrivare anche in chiusura di mercato, quando i prezzi scendono e le opportunità aumentano.

Il calciomercato Udinese, quindi, resta caldissimo: se l’addio di Solet dovesse concretizzarsi, sarà l’ennesimo tassello da sostituire in una sessione estiva tra le più movimentate degli ultimi anni