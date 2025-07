Calciomercato Udinese, priorità rinforzare la difesa. Nel mirino quel giocatore per la squadra bianconera - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: difesa prioritaria, obiettivo Idzes e occhi su Omari. La situazione

Il Calciomercato Udinese è entrato nella sua fase cruciale e la dirigenza bianconera ha già definito le priorità: il reparto difensivo è al centro delle attenzioni. Le recenti partenze di Bijol, Ebosse e Tourè hanno lasciato un vuoto che va colmato con urgenza per garantire equilibrio tattico e affidabilità alla squadra.

Tra i nomi da tempo monitorati c’è Jorrit Idzes, centrale del Venezia. L’Udinese ha continuato a tenere vive le trattative, sperando che il prezzo di acquisto scenda nelle prossime settimane. Il giocatore olandese è considerato ideale per il sistema difensivo dei friulani: fisico, duttilità e ablità nelle palle alte lo rendono un profilo tecnico adatto. Sul piano finanziario, l’obiettivo è riuscire a convincere il club veneto a mediatere sulla richiesta.

Parallelamente, il club ha allargato il raggio dell’indagine anche in Francia, individuando in Warmed Omari, difensore classe 2000 del Rennes, un potenziale colpo giovane e di prospettiva. Omari, spesso titolare nel campionato transalpino, si è guadagnato l’interesse dell’Udinese grazie alle sue qualità atletiche, la velocità e il senso della posizione. Un talentuoso centrale che può crescere sotto la guida di un club che da sempre valorizza i giovani.

Il Calciomercato Udinese si muove con due direttrici ben precise: da una parte rafforzare subito il reparto arretrato con elementi già pronti per la Serie A, dall’altra investire su talenti emergenti che possano garantire continuità futura. Una strategia che unisce pragmatismo e lungimiranza, indispensabile per affrontare un campionato in cui la solidità difensiva fa la differenza.

La società ha avviato le interlocuzioni con gli agenti dei giocatori e sta valutando proposte economiche sostenibili. Nonostante la tentazione di operazioni più rapide, l’Udinese non intende affrettare i tempi: la volontà è quella di concludere con oculatezza, valutando anche le condizioni fisiche e tecniche dei calciatori prima di definire offerte vincolanti.

Nel frattempo, i tifosi attendono rassicurazioni. Un reparto centrale ben definito è cruciale per mantenere l’identità tattica richiesta da mister Cioffi, che punta su una difesa mobile e aggressiva. Il campo toscano – a breve tappa del ritiro – potrebbe diventare l’occasione per far debuttare i nuovi acquisti già a fine agosto.

In definitiva, il Calciomercato Udinese procede con consapevolezza: equilibrio tra esperienza e giovani promesse, dialogo serrato con i club coinvolti e focalizzazione su un obiettivo chiaro: rinforzare la difesa per guardare con fiducia alla nuova annata di Serie A.