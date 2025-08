Calciomercato Udinese, chi sarà l'erede di Lucca? Ecco la situazione attuale dei bianconeri - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: caccia ai sostituti di Bijol e Lucca. La situazione attuale bianconera

Il calciomercato Udinese entra nel vivo e si prepara a una fase cruciale per riorganizzare la rosa in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da footballadict.com, la dirigenza friulana è attivamente alla ricerca di due profili chiave: un difensore centrale che possa prendere il posto lasciato da Jaka Bijol e un attaccante in grado di raccogliere l’eredità di Lorenzo Lucca.

Entrambi i calciatori hanno lasciato il club nelle scorse settimane, aprendo così due vuoti importanti nello scacchiere tattico della squadra. Bijol, ormai trasferitosi in un altro campionato, era il punto di riferimento del reparto difensivo, mentre Lucca rappresentava una delle principali opzioni offensive, soprattutto per il suo stile di gioco fisico e il lavoro spalle alla porta.

Il calciomercato dell’Udinese si sta quindi concentrando su obiettivi che possano garantire qualità, ma anche continuità. In difesa, il profilo ideale sembra essere un centrale con esperienza in Serie A o in un campionato competitivo europeo, dotato di senso della posizione e capacità di impostare l’azione dal basso. Nomi concreti non sono ancora stati ufficializzati, ma le indiscrezioni parlano di contatti avviati sia in Italia che all’estero.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la situazione è simile: la priorità è trovare un attaccante giovane, ma pronto, possibilmente in grado di integrarsi in un sistema di gioco che richiede dinamismo, pressing alto e capacità di finalizzazione. Il calciomercato Udinese potrebbe quindi guardare a qualche profilo emergente della Serie B o a talenti internazionali in cerca di una ribalta importante.

L’obiettivo della società friulana è chiaro: non perdere competitività e continuare il percorso di crescita, valorizzando giovani promettenti ma senza rinunciare all’equilibrio di squadra. Il calciomercato dell’Udinese ha sempre avuto una forte identità, puntando su scouting e intuizioni, e anche in questa sessione si conferma strategico e attento.

Con ancora diverse settimane disponibili prima della chiusura delle trattative, i tifosi bianconeri possono aspettarsi movimenti interessanti. Le prossime settimane saranno decisive per capire in che direzione si muoverà realmente il calciomercato Udinese e quali saranno i nuovi volti pronti a vestire la maglia bianconera.