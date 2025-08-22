Calciomercato Udinese, Zaniolo si avvicina? Ecco la situazione della squadra bianconera - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: Zaniolo nel mirino, partenze in vista. La situazione

Il Calciomercato dell’Udinese si infiamma con l’indiscrezione che vuole Nicolò Zaniolo vicino a vestire il bianconero. Fonti come Udinetoday sottolineano che i friulani sono pronti a muoversi concretamente per acquisire l’ex Roma: dopo un primo muro del Galatasaray, si sono registrati sviluppi significativi negli ultimi giorni.

Inizialmente i turchi non erano disponibili a cedere Zaniolo in prestito, preferendo una cessione definitiva. Ma l’Udinese, rilanciando, ha proposto un prestito a basso costo—circa 1 milione di euro—con un diritto di riscatto fissato attorno ai 12 milioni. Dal canto suo, il Galatasaray sarebbe disposto a trattare anche una formula con prestito da 2 milioni, mostrando apertura e abbattendo le iniziali resistenze. È in corso anche una negoziazione sull’ingaggio: i friulani, pur consapevoli dell’alto costo, si dicono pronti a uno sforzo, confidando in una compartecipazione salariale da parte del club turco. Zaniolo, motivatissimo, ambisce a tornare in Serie A per rilanciarsi anche in chiave Nazionale—anche se non ha ancora firmato, l’intenzione è chiara: tornare in Italia e giocarsi le sue carte. Sul piano tecnico, l’ex fantasista giallorosso arriverebbe per colmare il vuoto lasciato da Thauvin, e dovrebbe occupare una maglia da titolare in trequarti.

Movimenti in uscita: Brenner, Pizzarro e Sanchez sul piede di partenza

Tra le note di mercato, l’Udinese ha presentato la squadra al Friuli con alcune assenze significative: Sanchez, Brenner e Pizzarro non erano presenti, segnale evidente di trattative già avviate in uscita. Il cileno Sanchez, recentemente rientrato in gruppo e titolare nell’amichevole contro il Cjarlins Muzane, non ha ancora definito il suo futuro. Brenner interessa al Cincinnati, che ha già manifestato un contatto concreto, mentre Pizzarro è vicino alla Cremonese: l’operazione è in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. WikipediaSky Sport

Il contesto complessivo del calciomercato

Nel complesso, il calciomercato Udinese sta prendendo forma attraverso operazioni ben studiate: da un lato, un tentativo ambizioso e mediatico come quello di Zaniolo, dall’altro alcune cessioni mirate per snellire organico e trovare equilibrio economico. Se il blitz per Zaniolo andrà in porto, sarà un colpo dal grande impatto tecnico e mediatico. Se, invece, la trattativa si arenasse, saranno cruciali le partenze già avviate per permettere di reinvestire altrove.

L’Udinese naviga dunque una fase delicata ma carica di prospettive: da Pozzo a Runjaic, la voglia è di allestire una rosa competitiva, equilibrata e pronta a sorprendere ancora.