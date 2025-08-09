Calciomercato Udinese, Zaniolo prossimo colpo bianconero? Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: giorni intensi e grandi nomi nel mirino. Su tutti Zaniolo

Il calciomercato Udinese entra nel vivo con giornate frenetiche e trattative che promettono di infiammare l’estate dei tifosi friulani. La società bianconera è al centro di numerose voci di mercato, con una strategia ambiziosa volta a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo una stagione altalenante, l’obiettivo è costruire una squadra competitiva che possa puntare a una salvezza tranquilla e, perché no, sognare un piazzamento nella parte sinistra della classifica.

Il primo movimento significativo riguarda Florian Thauvin, destinato a lasciare il club. L’addio del fantasista francese, arrivato con grandi aspettative, libera spazio sia a livello tecnico che economico per nuovi innesti di spessore. E il calciomercato Udinese sembra proprio voler sfruttare questa occasione.

Tra i nomi accostati ai friulani ci sono profili di grande esperienza internazionale. In particolare, Axel Witsel e Lorenzo Insigne sarebbero finiti nel radar della dirigenza. Entrambi sono attualmente svincolati e rappresenterebbero colpi di prestigio: Witsel garantirebbe solidità ed esperienza in mezzo al campo, mentre Insigne potrebbe dare qualità e fantasia al reparto offensivo. L’eventuale arrivo di uno dei due (o di entrambi) testimonierebbe la volontà dell’Udinese di alzare l’asticella.

Ma il nome più clamoroso emerso in queste ore è quello di Nicolò Zaniolo. Il fantasista italiano è rientrato al Galatasaray dopo le esperienze in prestito con Atalanta e Fiorentina, ma il suo futuro resta incerto. Secondo fonti vicine all’ambiente friulano, l’Udinese avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Anche se l’ingaggio del giocatore rappresenta un ostacolo non da poco, il calciomercato Udinese ci ha abituati a colpi sorprendenti, e la pista Zaniolo potrebbe scaldarsi ulteriormente nelle prossime settimane.

Insomma, l’estate friulana si preannuncia bollente: tra cessioni eccellenti, possibili arrivi di lusso e giovani in rampa di lancio, il calciomercato Udinese è uno dei più attivi e interessanti di questa sessione. I tifosi attendono con ansia sviluppi concreti, sperando che il club riesca a concretizzare almeno uno dei sogni che circolano nell’aria.