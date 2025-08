Calciomercato Udinese, sondaggio forte per Zanoli. I bianconeri puntano a trattare sul giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Udinese: sondaggio per Zanoli del Napoli, possibile colpo a destra

Il Calciomercato Udinese entra nel vivo e guarda con attenzione al rafforzamento delle corsie laterali. In particolare, nelle ultime ore il club friulano avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000 di proprietà del Napoli. La notizia arriva da Sky Sport, che riporta l’interesse concreto della società bianconera per un trasferimento a titolo definitivo, con l’obiettivo di aumentare la qualità e la profondità sulla fascia destra.

Attualmente, l’Udinese dispone di Ehizibue e Rui Modesto in quel ruolo, ma la dirigenza è alla ricerca di un profilo con maggiore esperienza e capacità offensiva. Zanoli, reduce da una positiva stagione in prestito al Genoa, dove ha collezionato 33 presenze, 1 gol e 1 assist tra Serie A e coppe, rappresenta un’opzione interessante in linea con la filosofia del club: giovane, talentuoso e con margini di crescita.

Il Calciomercato Udinese potrebbe dunque approfittare della situazione in casa Napoli, dove Zanoli non rientra nei piani tecnici del nuovo progetto. Il difensore ha un contratto valido fino al 2027, ma è stato già escluso dal ritiro azzurro, segnale chiaro di una possibile partenza. Il Napoli, tuttavia, punta a monetizzare la sua cessione e avrebbe rifiutato un’offerta di prestito da parte del Parma, preferendo un’operazione a titolo definitivo dal valore di circa 6 milioni di euro.

In questo contesto, i buoni rapporti tra Udinese e Napoli, consolidati di recente con la maxi operazione che ha portato Lorenzo Lucca in Campania per circa 35 milioni di euro più bonus, potrebbero agevolare un nuovo accordo tra le due società.

Zanoli, terzino moderno e duttile, capace di giocare sia in una difesa a quattro che come esterno a tutta fascia in un 3-5-2, risponde perfettamente alle esigenze tattiche di Kosta Runjaic. Il suo innesto offrirebbe una valida alternativa o una possibile concorrenza interna a Ehizibue, mentre per Rui Modesto si profila un possibile addio in prestito, in caso di arrivo dell’ex Genoa.

Con già 87 presenze in Serie A e un’esperienza accumulata anche in Champions League ed Europa League, Zanoli porterebbe al Friuli qualità, corsa e maturità. Il Calciomercato Udinese potrebbe presto registrare un nuovo colpo strategico per la stagione 2025-26.