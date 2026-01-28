Calciomercato Venezia, lagunari scatenati! Tris di colpi: arrivano Lauberbach e Ligue, ufficiale il talento Dagasso. Novità importanti

Calciomercato Venezia, tre colpi per i lagunari che sono scatenati! Arrivano Lauberbach e Ligue ed è ufficiale Dagasso. Tutti gli aggiornamenti

Il Venezia rompe gli indugi e diventa l’assoluto protagonista delle ultime ore di calciomercato. La società arancioneroverde, decisa a rinforzare la rosa per il rush finale della stagione, ha piazzato un incredibile tris di operazioni che ridisegna la spina dorsale della squadra. Il Direttore Sportivo ha lavorato su tre tavoli contemporaneamente, chiudendo due trattative internazionali e ufficializzando un acquisto di prospettiva dall’Italia. Lo riferisce Di Marzio.

Il colpo in attacco: ecco Lauberbach, domani le visite

La notizia più eclatante riguarda il reparto avanzato. Il Venezia ha chiuso per Lion Lauberbach. L’attaccante tedesco, una prima punta fisica e potente (1,94 metri di altezza) attualmente in forza ai belgi del KV Mechelen, è il rinforzo scelto per garantire peso e gol. Secondo le informazioni raccolte in collaborazione con Sky Sport DE, l’operazione è definita nei dettagli: il costo del cartellino si aggira sui 3 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto a lungo termine fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. Lauberbach è atteso in Laguna già nelle prossime ore: le visite mediche sono fissate per domani, giovedì 29 gennaio.

Rinforzo mancino: fatta per Ligue

Non solo attacco. Il club ha sistemato anche la corsia difensiva mancina pescando nuovamente in Svizzera. È stato trovato l’accordo totale con lo Zurigo per l’acquisto di Calixte Junior Ligue. Il terzino sinistro classe 2005, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio elvetico per la sua capacità di spinta e la sua rapidità, arriverà a titolo definitivo. Un innesto che garantisce freschezza e corsa sulla fascia, in linea con la filosofia del club di valorizzare giovani talenti internazionali.

Ufficiale: Dagasso è del Venezia

A completare la giornata trionfale c’è l’annuncio ufficiale arrivato in mattinata: Matteo Dagasso è un nuovo giocatore del Venezia. Il centrocampista classe 2004 arriva a titolo definitivo dal Pescara. Dagasso, cresciuto nel vivaio degli abruzzesi, è un mediano mancino dotato di ottima visione di gioco e intelligenza tattica. Tre colpi in un giorno: il Venezia ha lanciato la sfida.

