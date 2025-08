Calciomercato Verona, Barak ritorna alla corte gialloblu? Le motivazioni dietro la trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Verona: ipotesi Barak, ritorno possibile ma nessuna trattativa in corso

Il Calciomercato Verona potrebbe riaccendere una vecchia fiamma. Tra i nomi che circolano per rinforzare la rosa gialloblù in vista della nuova stagione, torna d’attualità quello di Antonin Barak, centrocampista ceco attualmente ai margini del progetto Fiorentina.

Dopo aver superato alcuni problemi fisici, il giocatore non è riuscito a ritrovare spazio con la maglia viola. Come riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli ha deciso di non puntare più su di lui, escludendolo dai convocati per la tournée in Inghilterra e inserendolo di fatto tra gli esuberi. La società gigliata ha l’obiettivo di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, e Barak è uno dei principali candidati alla partenza.

In questo scenario si inserisce il Calciomercato Verona, che avrebbe effettuato un primo sondaggio per valutare un possibile ritorno del centrocampista. Barak ha lasciato un ottimo ricordo tra i tifosi scaligeri nelle sue stagioni con l’Hellas, dimostrando qualità tecniche e capacità di inserimento che potrebbero ancora fare la differenza in Serie A.

Al momento, però, non esiste una vera e propria trattativa tra Verona e Fiorentina. Si tratta solo di una manifestazione d’interesse, simile a quella mostrata anche dal Cagliari, altra squadra alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Il Verona ha chiesto informazioni, valutando sia i costi dell’operazione sia la disponibilità del calciatore.

Barak, dal canto suo, ha espresso la volontà di restare in Serie A, ma ha anche chiarito che non è disposto ad accettare una destinazione dove non si senta pienamente coinvolto nel progetto tecnico. È alla ricerca di un ambiente che lo valorizzi e gli permetta di rilanciarsi, dopo mesi complicati sotto il profilo atletico e gestionale.

Il Calciomercato Verona sta quindi monitorando la situazione con attenzione. La dirigenza è alla ricerca di profili d’esperienza e qualità, e il nome di Barak resta sul taccuino. Molto dipenderà dalle prossime settimane, dall’evolversi delle uscite e da eventuali opportunità che potrebbero rendere più concreta l’operazione.

Un ritorno di Barak al Verona scalderebbe il cuore dei tifosi e darebbe una spinta importante alla mediana gialloblù. Per ora è solo un’idea, ma il Calciomercato Verona ci ha abituati a sorprese fino all’ultimo giorno.