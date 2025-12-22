Calciomercato Verona, una big vuole portare via sia Giovane che un altro giocatore gialloblu. Il punto

Calciomercato Verona: l’Inter punta Giovane e Belghali per rinforzare la rosa

Il Calciomercato Verona entra nel vivo e l’Inter osserva con grande attenzione i talenti della squadra scaligera. Tra i profili monitorati dai nerazzurri figurano l’attaccante brasiliano Giovane e l’esterno algerino Rafìk Belghali, due giocatori che stanno brillando in questa prima parte di stagione e che potrebbero rappresentare rinforzi importanti per la rosa di Cristian Chivu.

Giovane è considerato un attaccante tecnico e veloce, capace di muoversi in più zone del reparto offensivo. Chivu apprezza la sua duttilità e la capacità di dare nuova linfa all’attacco nerazzurro, inserendosi facilmente nei meccanismi della squadra. Altrettanto interessante è Belghali, esterno destro fisicamente prorompente e capace di coprire tutta la fascia, caratteristiche che lo rendono ideale per il gioco dinamico della Beneamata.

Secondo quanto riportato da L’Arena, il Calciomercato Verona potrebbe portare alla cessione di uno dei due talenti per ragioni economiche. La valutazione attuale di ciascun cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma le ottime prestazioni finora offerte potrebbero far lievitare la cifra, alimentando un’eventuale asta tra club interessati.

I dirigenti dell’Inter stanno pensando a una strategia simile al “modello Rrahmani”: acquistare il giocatore a titolo definitivo, lasciandolo in prestito all’Hellas fino al termine della stagione. Una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, che consentirebbe al club veronese di non perdere subito pedine fondamentali nella lotta per la salvezza, mentre i nerazzurri si assicurerebbero giovani talenti di prospettiva per il futuro.

In sintesi, il Calciomercato Verona continua a suscitare grande interesse in Serie A. L’Inter osserva attentamente, pronta a cogliere l’occasione giusta per rafforzare la propria rosa e investire su giocatori di qualità che possano garantire continuità e competitività nel lungo periodo, sia in Italia che in Europa.