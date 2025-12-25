Calciomercato Verona, Belghali e quello che sarà il suo futuro nella squadra gialloblu - Calcio News 24

Calciomercato Verona, Belghali e quello che sarà il suo futuro nella squadra gialloblu

Il Calciomercato Verona entra al centro dell’attenzione mediatica a causa delle recenti voci che hanno coinvolto Rafik Belghali e un presunto interesse dell’Inter. L’esterno dell’Hellas Verona, protagonista di una buona stagione, è stato accostato ai nerazzurri nelle ultime ore, ma la situazione è stata rapidamente chiarita dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Secondo quanto spiegato, non esiste alcuna trattativa concreta tra Inter e Hellas Verona per il trasferimento di Belghali nella sessione invernale. I motivi sono molteplici e ben noti agli addetti ai lavori del Calciomercato Verona: il giocatore non è trasferibile a gennaio per questioni regolamentari ed è attualmente impegnato con la propria nazionale nella Coppa d’Africa. Un’assenza che rende impossibile qualsiasi operazione immediata, anche volendo.

La dirigenza dell’Inter, così come quella dell’Hellas Verona e gli agenti del calciatore, è pienamente consapevole di questi vincoli. Per questo motivo, non sono mai stati avviati contatti ufficiali né discussioni approfondite. Le indiscrezioni circolate sui social, dunque, non trovano conferma nei fatti.

All’interno del Calciomercato Verona, il nome di Belghali resta comunque uno dei più monitorati in prospettiva futura. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e diversi club seguono la sua crescita, ma ogni valutazione è rimandata alle prossime finestre di mercato.

In conclusione, il “giallo” Belghali-Inter si spegne sul nascere: nessuna operazione in corso, solo normale attività di osservazione che fa parte delle dinamiche del Calciomercato Verona.

