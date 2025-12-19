Calciomercato Verona, Belghali sempre desiderato da quella big che per gennaio tenterà l’assalto!

Calciomercato Verona, Belghali nel mirino dell’Inter: l’infortunio di Dumfries apre nuovi scenari a gennaio

In vista della sessione invernale, il Calciomercato Verona si intreccia in modo sempre più evidente con le strategie delle grandi del campionato. L’Hellas, da tempo fucina di giovani interessanti, potrebbe diventare protagonista indiretto delle mosse dell’Inter, alla ricerca di soluzioni sulla fascia destra dopo l’infortunio di Denzel Dumfries. Il grave stop del laterale olandese, sottoposto a intervento chirurgico, lo terrà lontano dai campi per circa tre mesi, costringendo Cristian Chivu a rivedere le rotazioni in un momento cruciale della stagione.

Nonostante l’assenza di un titolare imprescindibile, in casa nerazzurra non c’è alcuna corsa contro il tempo. La dirigenza interista sta infatti valutando con attenzione il da farsi, consapevole che ogni mossa di gennaio deve essere coerente con il progetto tecnico ed economico del club. Secondo quanto riportato da Sportitalia, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno analizzando diversi profili, senza però perdere di vista la sostenibilità finanziaria imposta dalla proprietà Oaktree.

In questo contesto, il Calciomercato Verona entra in scena con il nome di Rafik Belghali. L’esterno destro classe 2002 dell’Hellas è considerato uno dei profili più interessanti del panorama italiano per rendimento e margini di crescita. Dotato di grande velocità, buona tecnica e capacità di coprire tutta la fascia, il laterale algerino rappresenterebbe per l’Inter una soluzione “ponte”: un rinforzo utile nell’immediato, ma non vincolante in ottica futura. Un’operazione sostenibile, che permetterebbe ai nerazzurri di tamponare l’emergenza senza rinunciare a investimenti più importanti in estate.

Allo stesso tempo, Oaktree spinge per una valutazione interna delle risorse già presenti in rosa. Se le alternative attuali dovessero offrire garanzie sufficienti, l’Inter potrebbe decidere di rinviare qualsiasi operazione onerosa alla finestra estiva, concentrandosi su un profilo di livello superiore.

Molto dipenderà dal lavoro quotidiano di Chivu e dalle risposte del campo nei prossimi impegni ufficiali. Intanto, il Calciomercato Verona osserva con attenzione: una possibile cessione di Belghali a gennaio rappresenterebbe non solo un’importante plusvalenza, ma anche l’ennesima conferma della capacità dell’Hellas di valorizzare giovani talenti pronti per il grande salto.

