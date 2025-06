Calciomercato Verona, ritorno di fiamma per l'estate: si punta al ritorno di Nicolò Casale. Ecco la trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Verona, possibile colpo in difesa: ritorno di fiamma per il difensore Nicolò Casale. Il punto sulla trattativa

Un possibile ritorno alle origini si profila all’orizzonte per Nicolò Casale. Il calciomercato Verona, infatti, avrebbe chiesto al Bologna informazioni sul difensore centrale classe 1998, con l’obiettivo di riportarlo in gialloblù dopo alcune stagioni passate lontano dal Bentegodi. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club scaligero sta valutando seriamente l’idea di reinserire Casale nella propria rosa in vista della prossima stagione.

Cresciuto proprio nel settore giovanile dell’Hellas, Casale aveva già lasciato un’impronta importante durante la stagione 2021-2022, quando fu tra i protagonisti della squadra allora allenata da Igor Tudor. Le sue prestazioni convincenti lo portarono alla Lazio, dove trovò una realtà ambiziosa ma anche una maggiore concorrenza. Dopo una parentesi nella Capitale, è poi passato al Bologna, cercando nuovi spazi e continuità.

Ora, però, le strade tra Casale e il Verona potrebbero incrociarsi di nuovo. La dirigenza dell’Hellas, reduce da una stagione intensa in cui la salvezza è stata l’obiettivo principale, intende rinforzare la retroguardia e affidarsi a giocatori già rodati e conosciuti dall’ambiente. Casale, per storia personale e caratteristiche tecniche, rappresenta un profilo ideale: conosce bene la piazza, ha maturato esperienza in Serie A e garantisce affidabilità difensiva.

Al momento, si tratta soltanto di una richiesta di informazioni da parte del Verona. Il Bologna, dal canto suo, non ha ancora aperto a una cessione, ma tutto dipenderà dalle valutazioni che faranno società e allenatore, anche in base al mercato in entrata. Casale potrebbe infatti rappresentare una pedina utile anche per la formazione emiliana, impegnata nella prossima stagione su più fronti, tra campionato e coppe europee.

Per il giocatore, tornare a Verona significherebbe riabbracciare l’ambiente in cui è cresciuto calcisticamente e ritrovare una maglia che ha già vestito con orgoglio. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’interesse è concreto e il mercato estivo potrebbe portare sviluppi nei prossimi giorni.

Il Verona ci prova, Casale osserva. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma la suggestione di un ritorno “a casa” prende sempre più forma.