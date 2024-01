Calciomercato Verona, non c’è solo il Toro su Doig, piace in Francia

Calciomercato Verona, Josh Doig in uscita: lo scozzese piace al Torino, ma nelle ultime ore è arrivata un’offerta del Marsiglia

Josh Doig molto probabilmente dirà addio al Verona in questa finestra di calciomercato, ma la sua destinazione non è ancora sicura. Se da una parte c’è il forte interesse del Torino, nelle ultime ore, come riportato da Tuttosport, cresce la concorrenza del Marsiglia.

Gattuso, tecnico dell’OM, lo vuole in Ligue 1 ed è pronto a spendere 5 milioni, un’offerta più alta rispetto a quella dei granata, che però hanno dalla loro la carta Karamoh, che piace ai gialloblu.