Calciomercato Verona, nel mirino un giocatore importante. Però serve il classico effetto domino - Calcio News 24

Calciomercato Verona: Geubbels nel mirino, ma tutto dipende da Tchatchoua

Il calciomercato Verona si muove tra opportunità e necessità di bilancio. Tra i profili seguiti con interesse dalla dirigenza gialloblù spicca quello di Willem Geubbels, attaccante classe 2001 attualmente in forza al San Gallo. Il giovane francese ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie a una stagione brillante, chiusa con 14 gol in 31 presenze, un bottino che ne conferma le doti offensive e la crescita costante.

Geubbels rappresenta un nome perfettamente in linea con l’identikit tracciato dal club scaligero: giovane, con margini di miglioramento, e già esperto a livello internazionale. Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato Verona, i costi dell’operazione rappresentano un ostacolo. Il San Gallo ha fissato il prezzo del cartellino a 10 milioni di euro, una cifra attualmente fuori portata per le casse del Verona, che deve prima intervenire sul fronte delle cessioni per sbloccare eventuali operazioni in entrata.

In questo senso, il nome chiave è quello di Jackson Tchatchoua. Il terzino belga ha estimatori in Italia e all’estero, e la sua cessione potrebbe rappresentare una fonte di liquidità importante per permettere al Verona di tornare con decisione su Geubbels. L’uscita di Tchatchoua garantirebbe infatti quell’ossigeno economico necessario per poter trattare con il club svizzero e cercare di abbassare le pretese, magari lavorando su formule più sostenibili come il prestito con obbligo di riscatto.

Intanto, secondo quanto riportato da L’Arena, sul talento francese non c’è solo l’interesse del Verona: anche Lecce e Udinese avrebbero già presentato offerte concrete per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Una concorrenza che complica ulteriormente i piani della società veneta, costretta a muoversi in tempi rapidi se vuole restare in corsa per il giocatore.

Il calciomercato Verona è quindi in una fase cruciale: la strategia è chiara, ma per mettere a segno colpi come quello di Geubbels serve prima fare spazio e risorse. La partenza di Tchatchoua potrebbe rappresentare la svolta per dare impulso alle operazioni in entrata. La dirigenza resta vigile, pronta a cogliere l’occasione giusta per rinforzare il reparto offensivo con un talento dal futuro promettente.