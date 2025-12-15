Calciomercato Verona, la situazione intorno a Giovane non lascia alcun dubbio in vista dell’estate. Il punto

Calciomercato Verona, l’Inter punta Giovane Santana. La situazione non lascia alcun dubbio

Il Calciomercato Verona entra nel vivo anche per i club di Serie A interessati ai talenti emergenti. Tra questi c’è Giovane Santana do Nascimento, giovane attaccante brasiliano dell’Hellas Verona che ha catturato l’attenzione dell’Inter. Secondo quanto riportato da TMW, i nerazzurri stanno seguendo con attenzione il ragazzo classe 2003, valutando un intervento mirato già nella finestra di gennaio per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del campionato.

Giovane, alla sua prima esperienza lontano dal Sudamerica, ha dimostrato rapidità di adattamento e qualità tecniche che lo rendono un elemento chiave per la formazione gialloblù. In questa stagione, l’attaccante ha già messo a segno 3 gol e 4 assist, numeri importanti per un giocatore al debutto in un campionato competitivo e tatticamente complesso come la Serie A. La sua versatilità, la capacità di attaccare la profondità e la qualità nel dribbling ne fanno un profilo ideale per squadre che prediligono attaccanti dinamici e duttili.

L’Inter, guidata dall’allenatore Cristian Chivu, punta a programmare il futuro con anticipo. L’idea dei nerazzurri sarebbe quella di trovare un accordo già a gennaio con l’Hellas Verona per una cifra compresa tra 20 e 25 milioni di euro, bloccando il cartellino del giocatore ma lasciandolo in prestito in Veneto fino al termine della stagione. Una strategia che garantirebbe vantaggi ad entrambe le parti: il Verona incasserebbe una somma importante senza perdere subito uno dei suoi elementi chiave, mentre l’Inter assicurerebbe un giovane talento con ampi margini di crescita.

Il dossier Giovane Santana rappresenta quindi un punto di grande interesse nel Calciomercato Verona. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le trattative potranno concretizzarsi o se altri club italiani ed europei proveranno a inserirsi. Gennaio si avvicina e l’Inter potrebbe accelerare, confermando l’intenzione di costruire una rosa competitiva non solo per il presente, ma anche per le stagioni future, puntando su giocatori con prospettiva di sviluppo e qualità già dimostrate in Serie A.