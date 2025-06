Calciomercato Verona, si punta al grande ritorno di Kumbulla per la difesa. Il punto sulla trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Verona: contatti per il ritorno di Kumbulla, l’ostacolo è l’ingaggio. Il punto sulla trattaiva

Il Calciomercato Verona potrebbe presto arricchirsi con un ritorno di grande valore. Secondo quanto riportato da L’Arena, Marash Kumbulla è finito nuovamente nel mirino dell’Hellas Verona. Il difensore albanese, oggi 25enne, potrebbe fare ritorno al club che lo ha lanciato nel grande calcio, dopo alcune stagioni complicate alla Roma e una recente esperienza positiva in Spagna con l’Espanyol.

Il primo passo è stato fatto: c’è stato un contatto tra l’agente del giocatore e il direttore sportivo gialloblù Sean Sogliano. Kumbulla, legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2027, è rientrato nella Capitale dopo un’annata finalmente convincente con la maglia dell’Espanyol, dove ha ritrovato continuità e fiducia nei propri mezzi.

Il club catalano, tuttavia, sembra indeciso sul da farsi. Secondo le indiscrezioni, avrebbe offerto circa 7 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cifra ritenuta insufficiente dalla Roma, che non vuole svendere un calciatore ancora nel pieno della maturità. Ed è proprio in questo scenario che si è inserito il Verona, pronto a sfruttare la situazione per riportare Kumbulla al Bentegodi.

Il vero ostacolo, al momento, riguarda l’ingaggio. L’attuale stipendio percepito da Kumbulla è superiore ai parametri economici del Verona, ma le parti stanno valutando diverse formule per colmare la distanza. Un prestito con opzione o obbligo di riscatto, magari con parte dell’ingaggio coperto dalla Roma, potrebbe essere una soluzione percorribile.

Il Calciomercato Verona sta dunque lavorando per compiere un colpo che sarebbe molto più di un semplice rinforzo difensivo: riportare a casa un talento cresciuto nel vivaio significherebbe investire su un profilo motivato, conosciuto dalla piazza e pronto a rilanciarsi nel campionato italiano.

Kumbulla, dal canto suo, ha grande voglia di rimettersi in gioco in Serie A e di tornare protagonista in Italia. Il suo ritorno a Verona potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per ritrovare stabilità e visibilità, elementi fondamentali anche in ottica nazionale.

Il Calciomercato Verona è solo agli inizi, ma l’operazione Kumbulla potrebbe essere una delle mosse simbolo dell’estate gialloblù.