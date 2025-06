Calciomercato Verona, Kumbulla pronto il ritorno in gialloblu? Si tratta ancora con la Roma. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Verona: Kumbulla vicino al ritorno, si attende l’ok della Roma. Ecco le novità

Il Calciomercato Verona è pronto a registrare un gradito ritorno: secondo quanto riportato da L’Arena, tra lunedì e martedì potrebbe arrivare l’ok definitivo per il prestito di Marash Kumbulla. Il difensore albanese, cresciuto proprio nelle giovanili dell’Hellas, è sempre rimasto nel cuore dei tifosi e ora sembra davvero vicino a vestire nuovamente la maglia gialloblù.

La Roma, club attuale del giocatore, è in una fase di grande valutazione economica: per poter partecipare alla prossima edizione dell’Europa League, deve incassare circa 30 milioni di euro entro fine mese. Tuttavia, Kumbulla non rientra tra i calciatori considerati strategici per una cessione a titolo definitivo e a cifra piena. Al momento, infatti, il club capitolino preferisce una soluzione temporanea.

Il prestito al Verona rappresenta un’opportunità sia per la Roma, che potrà monitorare il recupero del giocatore dopo i problemi fisici e le prestazioni sottotono delle ultime stagioni, sia per l’Hellas, che potrà contare su un rinforzo difensivo affidabile e già integrato nell’ambiente. Per facilitare l’operazione, i giallorossi sarebbero disposti ad accollarsi circa la metà dello stipendio del giocatore, riducendo così l’impatto economico sull’Hellas.

Nel contesto del Calciomercato Verona, il ritorno di Kumbulla rappresenta un colpo importante anche dal punto di vista emotivo: si tratta infatti di un difensore legato alla piazza e già pronto ad inserirsi senza bisogno di rodaggi.

La dirigenza veronese è al lavoro per chiudere l’affare il prima possibile e regalare al nuovo allenatore un tassello fondamentale per il reparto arretrato. Con la stagione alle porte e l’obiettivo di una salvezza tranquilla, operazioni di questo tipo possono fare la differenza.

Il Calciomercato Verona entra così nel vivo, con trattative mirate e funzionali al progetto tecnico gialloblù. Il ritorno di Kumbulla è sempre più vicino.