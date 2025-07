Calciomercato Verona, Maleh si allontana? Occhio all'interesse di quella big gialloblu - Calcio News 24

Calciomercato Verona: Maleh verso l’addio, la Cremonese spinge. La situazione attuale gialloblu

Il Calciomercato Verona potrebbe registrare a breve un’importante uscita a centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, Youssef Maleh è sempre più lontano dall’Hellas. Il centrocampista marocchino, attualmente in forza al Lecce, ma già allenato da Paolo Zanetti ai tempi del Venezia, è finito nel mirino della Cremonese, che avrebbe presentato un’offerta concreta per portarlo alla propria corte.

L’interesse della Cremonese sembra serio e ben strutturato, tanto che il Lecce sta valutando attentamente la proposta. Maleh, infatti, non è più considerato centrale nel progetto tecnico dei salentini e una cessione in questa fase del mercato appare una possibilità concreta. La presenza di Zanetti sulla panchina grigiorossa rappresenta un fattore determinante: il tecnico conosce bene il centrocampista e lo considera il profilo giusto per rafforzare il reparto mediano in vista della prossima stagione.

In questo contesto, l’Hellas Verona, pur non essendo il club proprietario del cartellino, osserva da vicino gli sviluppi dell’operazione. Maleh ha infatti indossato la maglia gialloblù in passato e il suo nome è stato accostato nuovamente al Calciomercato Verona nelle ultime settimane, come possibile rinforzo in caso di movimenti in uscita nella zona nevralgica del campo. Tuttavia, con la Cremonese ora in netto vantaggio, la pista sembra essersi raffreddata.

La dirigenza veronese, comunque, resta vigile e attiva sul mercato, alla ricerca di opportunità che possano garantire qualità e profondità alla rosa a disposizione di mister Paolo Zanetti, appena arrivato sulla panchina dell’Hellas. Il centrocampo è uno dei reparti che potrebbe subire maggiori modifiche in questa sessione estiva, e l’evoluzione della situazione Maleh rappresenta un segnale delle tante trattative ancora aperte.

Il Calciomercato Verona, dunque, continua a muoversi tra entrate e uscite, con la necessità di costruire una squadra competitiva per affrontare una stagione che si preannuncia intensa. L’eventuale mancato ritorno di Maleh potrebbe aprire la porta ad altri profili, magari più funzionali al nuovo progetto tecnico.

Nelle prossime settimane si attendono sviluppi concreti, ma una cosa è certa: il Calciomercato Verona è tutt’altro che fermo, e i prossimi colpi saranno decisivi per definire l’identità tattica e tecnica dell’Hellas 2025.