Calciomercato Verona, quale sarà il futuro del portiere Montipò? Ecco il piano dei gialloblu - Calcio News 24

Calciomercato Verona: futuro incerto per Montipò, possibile cessione in estate. La situazione dei gialloblu

Il Calciomercato Verona si apre con una questione delicata tra i pali: il futuro di Lorenzo Montipò è tutt’altro che definito. Il portiere, protagonista negli ultimi anni delle difficili lotte salvezza dell’Hellas, potrebbe dire addio già in questa finestra estiva. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2026, i recenti colloqui tra il direttore sportivo Sean Sogliano e l’agente del giocatore non hanno prodotto alcun accordo per il rinnovo.

Montipò, arrivato a Verona nel 2021, si è distinto per la sua affidabilità e il rendimento costante, diventando uno dei punti fermi della rosa gialloblù. Tuttavia, la mancata intesa sul prolungamento contrattuale apre uno scenario che il club non può ignorare. Come riportato dal quotidiano L’Arena, la dirigenza dell’Hellas potrebbe prendere in considerazione la cessione del numero uno già durante il Calciomercato Verona estivo, per evitare di arrivare troppo vicino alla scadenza contrattuale senza soluzioni concrete.

Oltre a Montipò, anche Suat Serdar rientra tra i possibili partenti. Il centrocampista tedesco non ha convinto pienamente durante la scorsa stagione e potrebbe essere inserito nella lista delle uscite, soprattutto se arrivassero offerte utili a finanziare nuovi innesti. Il Calciomercato Verona, infatti, sarà caratterizzato da un’attenta gestione economica, puntando a rinnovare la rosa senza perdere competitività.

La situazione di Montipò resta una delle più attenzionate. Se non ci saranno sviluppi nelle prossime settimane, è probabile che il portiere venga messo sul mercato, attirando l’interesse di squadre in cerca di un estremo difensore d’esperienza, con anni di Serie A alle spalle.

In attesa di evoluzioni, i tifosi dell’Hellas guardano con attenzione alle mosse del club. Il Calciomercato Verona si prospetta strategico, tra la necessità di cedere e quella di rinforzare un organico che dovrà ancora una volta lottare per la salvezza nella prossima stagione di Serie A.