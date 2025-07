Verona, Nunez sicuro: «Qui per fare bene! Possiamo raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Il difensore del Verona Nunez ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della nuova stagione

Unai Nunez, nuovo difensore dell’Hellas Verona, si è presentato ufficialmente ai media in conferenza stampa, raccontando le sue impressioni sulla Serie A e sul suo possibile inserimento nel club scaligero. L’ex giocatore ha subito mostrato una buona conoscenza del campionato italiano, sottolineando l’aspetto tattico e difensivo che caratterizza la Serie A: «Ho visto molto la Serie A, si lavora tanto tatticamente e soprattutto in fase difensiva, con meno possesso palla rispetto ad altri campionati. Credo di potermi adattare bene, ho le qualità che il mister chiede e ho tanta voglia di iniziare questa nuova esperienza».

L’arrivo di Nunez all’Hellas Verona rappresenta una scommessa importante sia per il giocatore che per la società. Interrogato sulla capacità della squadra di raggiungere l’obiettivo principale della stagione, ossia la salvezza, il difensore ha mostrato fiducia: «Sono arrivato consapevole che il Verona sia una squadra valida, con tanti giovani promettenti, giocatori fisicamente forti e un buon controllo palla. Sono convinto che la stagione possa essere positiva e che gli obiettivi prefissati dal club siano assolutamente raggiungibili».

Il difensore è arrivato al Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto. Proprio su questa clausola ha espresso la sua determinazione: «Sono molto grato che l’Hellas abbia puntato su di me. Penso che questa scommessa possa aiutarmi a crescere tanto, ma sono anche convinto di poter portare un contributo importante alla squadra».

A proposito del suo ruolo nello spogliatoio, Nunez ha spiegato di non essere arrivato con la volontà di imporre la sua leadership a parole, ma che è pronto a guadagnarsela sul campo: «Un leader si dimostra con i fatti, in ogni allenamento e partita, non solo a parole. Devo lavorare al massimo per poter essere un punto di riferimento e aiutare i miei compagni al meglio. Se la squadra mi chiederà di essere un leader, sarò pronto».

Con queste parole, Unai Nunez ha chiarito la sua mentalità e il suo approccio, mostrando da subito la volontà di integrarsi nel progetto dell’Hellas Verona e di contribuire a raggiungere gli ambiziosi traguardi della stagione. Il calciomercato di Verona ha così messo a segno un acquisto che può rivelarsi decisivo per la difesa e la crescita della squadra.