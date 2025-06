Calciomercato Verona, rinnovo di Duda bloccato! Dall’Arabia Saudita un interesse che fa vacillare il centrocampista

Calciomercato Verona, rinnovo di Duda bloccato! Interessi dall’Arabia Saudita per il centrocampista

L’Hellas Verona si prepara a salutare Ondrej Duda, sempre più vicino a lasciare il club a parametro zero. Il centrocampista slovacco, in scadenza di contratto, difficilmente rinnoverà con i gialloblù: la trattativa per il prolungamento è in totale stallo e, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, non arrivano segnali positivi da entrambe le parti.

Nel frattempo, si fa sempre più concreta la pista che porterebbe Duda in Arabia Saudita. L’Al-Ettifaq, club della Saudi Pro League, avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e sarebbe vicino a chiudere l’accordo. Per Duda, classe 1994, si prospetta dunque una nuova esperienza internazionale dopo due stagioni a Verona.

Con la partenza del centrocampista ormai all’orizzonte, l’Hellas sta lavorando per trovare un sostituto all’altezza in vista della stagione 2025/26. Uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza scaligera è Salvatore Esposito, attualmente in forza allo Spezia. Il regista italiano, classe 2000, è apprezzato per le sue doti tecniche, la visione di gioco e la capacità di dettare i tempi a centrocampo, nonostante la giovane età.

Lo Spezia valuta il cartellino di Esposito intorno ai 5 milioni di euro, cifra considerata elevata dai veneti. Tuttavia, il Verona non intende mollare la pista e sta studiando una formula che consenta di chiudere l’operazione, magari con un pagamento dilazionato o l’inserimento di bonus per ridurre l’esborso immediato.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’operazione potrà concretizzarsi. L’obiettivo del Verona è chiaro: rinforzare il centrocampo con un profilo giovane ma già esperto, capace di sostituire degnamente Duda e diventare un punto di riferimento per il nuovo corso tecnico.