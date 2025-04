Calciomercato Verona, occhi fortemente puntati su Salvatore Esposito. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Verona, occhi fortemente puntati su Salvatore Esposito dello Spezia per rinforzare ulteriormente il centrocampo gialloblu

Il calciomercato Verona non è fatto soltanto di uscite, ma anche di entrate abbastanza importanti per quanto riguarda l’anno prossimo: in particolar modo a centrocampo dove c’è la necessità di tappare qualche buco in mezzo tra quantità e qualità.

Secondo quanto riportato da CalcioHellas, uno dei giocatori nel mirino è sicuramente lo spezzino Salvatore Esposito (seguito da molte squadre).