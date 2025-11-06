Calciomercato Verona, Santana ricercato da tutti! Quella squadra potrebbe soffiare subito il giovane talento - Calcio News 24

Calciomercato Verona, Giovane Santana nel mirino delle big: il gioiello brasiliano fa sognare

Il Calciomercato Verona si accende grazie a Giovane Santana do Nascimento, noto semplicemente come Giovane. Il giovane talento brasiliano classe 2003 si è messo in luce con il gol segnato contro l’Inter al Bentegodi, nella sconfitta per 2-1 dell’Hellas Verona. Una rete che ha acceso i riflettori di mezza Serie A, mettendo in mostra le sue qualità tecniche, la forza fisica e una personalità già matura per il contesto europeo. Paolo Zanetti lo ha subito inserito tra i punti fermi del nuovo corso gialloblù, facendo di Giovane un elemento imprescindibile del reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Giovane è finito sul taccuino di diversi club italiani e stranieri. Il giovane brasiliano, arrivato a parametro zero dal Corinthians questa estate, ha attirato l’interesse di squadre come Inter, Napoli, Milan e Atalanta, tutte pronte a chiedere informazioni al suo procuratore, Beppe Riso, noto per la gestione di molti giovani talenti italiani. Questa attenzione conferma come il Calciomercato Verona possa vedere presto uno dei suoi gioielli protagonisti su palcoscenici più importanti.

L’endorsement di Chivu

Tra i club interessati, l’Inter sembra in vantaggio. Un ruolo decisivo lo ha giocato l’endorsement del tecnico Cristian Chivu, che al termine della partita ha elogiato il brasiliano per la prestazione: «Hai fatto una grande partita». Giovane, arrivato in Italia da pochi mesi e senza giocare regolarmente in Brasile da otto mesi, ha accolto le parole di Chivu con entusiasmo, sottolineando l’importanza del supporto del tecnico per il suo ambientamento in Serie A.

Il Verona in posizione di forza

Il contratto che lega Giovane all’Hellas Verona fino al giugno 2029 pone la società in una posizione di forza nel mercato. Controllata dal fondo statunitense Presidio Investors, la società non intende privarsi facilmente del suo talento, anche se davanti a un’offerta importante il direttore sportivo Sean Sogliano potrebbe valutare la cessione. Attualmente, il valore di mercato del giocatore è stimato intorno ai 5 milioni di euro, ma il Verona potrebbe fissare una base d’asta di almeno 10 milioni per monetizzare già a gennaio, garantendo così risorse preziose per rafforzare la squadra e sostenere il progetto tecnico.

Se il rendimento di Giovane continuerà su questi livelli, il suo futuro potrebbe tingersi di nerazzurro o di altre grandi piazze italiane, confermando quanto il Calciomercato Verona sia pronto a trasformarsi in protagonista grazie ai giovani talenti cresciuti al Bentegodi.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A