Calciomercato Verona, tifosi gialloblu preoccupati per la cessione dei big! La lista si allunga - Calcio News 24

Calciomercato Verona: anche Ghilardi finisce nel mirino del Torino, interessati Bologna e Udinese. La situazione

Il Calciomercato Verona si accende con sempre maggiore intensità e, dopo le voci su Jackson Tchatchoua e Tomas Suslov, un nuovo nome gialloblù entra nel mirino delle pretendenti in Serie A: si tratta di Daniele Ghilardi, giovane difensore classe 2003 che ha attirato l’interesse di diversi club italiani.

Secondo quanto riportato da L’Arena, il Torino sarebbe fortemente interessato a portare il centrale dell’Hellas Verona alla corte di Baroni. Il profilo di Ghilardi, giovane ma già maturo tatticamente, risponde perfettamente alle esigenze della squadra granata, alla ricerca di rinforzi per la retroguardia in vista della prossima stagione.

Il Calciomercato Verona ruota quindi attorno anche alla possibile partenza del talentuoso difensore, ma è importante sottolineare che la sua cessione non è affatto scontata. Il club gialloblù valuta con attenzione ogni proposta, consapevole di avere tra le mani un giocatore con potenziale di crescita e margini importanti. La priorità della società, infatti, è monetizzare solo in caso di offerte ritenute congrue al valore del calciatore.

Oltre al Torino, anche Bologna e Udinese avrebbero effettuato sondaggi per Ghilardi, dimostrando come il centrale difensivo sia uno dei profili più apprezzati tra i giovani emergenti del campionato italiano. La sua duttilità e capacità di adattarsi a diversi moduli lo rendono un obiettivo appetibile per più squadre, specialmente per chi punta a rinforzarsi in chiave futura.

Il Calciomercato Verona, dunque, si muove su più fronti: se da un lato la dirigenza lavora per rafforzare la rosa con profili funzionali al progetto tecnico, dall’altro si trova nella posizione di dover valutare eventuali offerte per i propri gioielli, soprattutto i più giovani. La strategia resta chiara: vendere solo a condizioni vantaggiose, senza smantellare la struttura della squadra.

Con Tchatchoua, Suslov e ora Ghilardi nel mirino di più club, l’Hellas si conferma una vera e propria fucina di talenti. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali mosse verranno concretizzate, ma una cosa è certa: il Calciomercato Verona è già uno dei più attivi e osservati della Serie A.