Calciomercato Verona, tutti vogliono Tchatchoua! Due big provano ad acquistare il giocatore gialloblu - Calcio News 24

Calciomercato Verona, Tchatchoua nel mirino di due squadre ambiziose in Serie A. Ecco la situazione attuale dei gialloblu

Il Calciomercato Verona entra nel vivo con le prime sirene estive che riguardano uno dei protagonisti della salvezza conquistata nella stagione appena conclusa: Jackson Tchatchoua. L’esterno camerunense, naturalizzato belga, ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A grazie alle sue prestazioni convincenti con la maglia dell’Hellas Verona.

Arrivato in Italia due anni fa dallo Charleroi con la formula del prestito, Tchatchoua è stato poi riscattato lo scorso anno per circa tre milioni di euro. Un investimento che si è rivelato azzeccato per il calciomercato Verona, visto il rendimento positivo del giocatore durante tutta la stagione. Attualmente ha un contratto che lo lega al club veneto per altri due anni, ma le voci di mercato attorno a lui si fanno sempre più insistenti.

Secondo le ultime indiscrezioni, Fiorentina e Torino sarebbero pronte a farsi avanti con decisione per assicurarsi le prestazioni del laterale. Entrambe le società stanno cercando rinforzi sulle corsie esterne in vista della prossima stagione, e il profilo di Tchatchoua risponde perfettamente alle esigenze tattiche di entrambe le squadre: dinamico, duttile e con ampi margini di crescita.

In particolare, la Fiorentina, reduce da una stagione intensa e con l’obiettivo di rinnovare il proprio assetto difensivo, ha messo il giocatore nel mirino come possibile alternativa o rinforzo per le fasce. Anche il Torino, sempre molto attento ai profili giovani e di prospettiva, sta valutando seriamente l’operazione. I granata, infatti, stanno cercando di rinforzare la rosa a disposizione di Baroni, che già conosce molto bene il valore dei giocatori formati in campionati come quello belga.

Dal canto suo, l’Hellas Verona non ha fretta di vendere. Il club è consapevole del valore del giocatore e della sua importanza all’interno del progetto tecnico. Tuttavia, come spesso accade nel Calciomercato Verona, ogni proposta verrà valutata con attenzione, soprattutto se si trattasse di un’offerta in grado di generare una significativa plusvalenza.

Il valore di mercato di Tchatchoua è cresciuto sensibilmente nell’ultimo anno e, se dovesse arrivare un’offerta tra i 6 e gli 8 milioni di euro, il Verona potrebbe considerare seriamente l’ipotesi di una cessione. In caso di partenza, il club scaligero dovrà muoversi rapidamente per trovare un sostituto all’altezza, magari replicando lo stesso modello virtuoso di scouting che ha portato proprio all’arrivo di Tchatchoua in Serie A.

Il Calciomercato del Verona si preannuncia dunque attivo e strategico, come sempre orientato al mantenimento della categoria ma anche alla valorizzazione dei talenti. Tchatchoua è solo uno dei nomi al centro dell’attenzione, ma rappresenta al momento il primo vero nodo da sciogliere per la dirigenza gialloblù.

Nei prossimi giorni si capirà se dalle semplici manifestazioni di interesse si passerà a offerte concrete. Intanto, il Verona osserva e si prepara: il mercato è appena iniziato, e il nome di Tchatchoua potrebbe essere uno dei protagonisti principali del Calciomercato Verona estivo.