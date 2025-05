Calciomercato Verona, Duda pronto a dire addio alla squadra gialloblu? I tifosi sono molto preoccupati. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Verona, Duda potrebbe essere ceduto? La situazione tra possibile rinnovo contrattuale e addio in estate. Le ultime

Il futuro di Ondrej Duda rappresenta uno dei nodi cruciali del calciomercato Verona. Il centrocampista slovacco, tra i protagonisti della salvezza conquistata dagli scaligeri nella stagione appena conclusa, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e il club gialloblù sta valutando attentamente come muoversi. Duda non è stato solo un punto fermo in mezzo al campo, ma anche un riferimento per equilibrio, esperienza e personalità, elementi fondamentali per una squadra che ha dovuto lottare fino all’ultimo per mantenere la categoria.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, la società veronese ha già avanzato una proposta di rinnovo biennale, accompagnata da un leggero ritocco dell’ingaggio. Una dimostrazione di fiducia e riconoscenza nei confronti del giocatore, ma anche un chiaro segnale della volontà del Verona di costruire su basi solide la prossima stagione, confermando i suoi elementi più affidabili.

Tuttavia, la risposta di Duda non è ancora arrivata. Il centrocampista sta riflettendo sul proprio futuro, consapevole di trovarsi in una fase della carriera in cui ogni scelta pesa doppio. Dopo l’esperienza positiva in Serie A e i suoi trascorsi in Bundesliga con il Colonia, l’ex Legia Varsavia potrebbe valutare anche nuove sfide all’estero. Le voci di mercato parlano infatti di interessamenti da parte di club francesi e turchi, destinazioni che offrono competitività e, in alcuni casi, condizioni economiche più vantaggiose.

Si è parlato anche di un possibile inserimento del Torino, che apprezza il profilo di Duda, ma al momento in mezzo al campo i granata sembrano essere coperti con Ricci e altri elementi già presenti in rosa. Qualora però ci fossero delle uscite a centrocampo, il club piemontese potrebbe tornare alla carica.

In ogni caso, il Verona resta in prima fila. Il rinnovo di Duda rappresenterebbe un tassello importante nella costruzione della squadra per la prossima stagione, e la società è determinata a fare tutto il possibile per trattenerlo. La dirigenza scaligera vuole evitare di perdere a parametro zero un giocatore che ha dato tanto, non solo in termini tecnici, ma anche sotto il profilo umano e caratteriale.

Il destino di Duda è ancora incerto, ma a Verona c’è attesa e fiducia: la speranza è che il legame costruito in questi mesi possa tradursi in un nuovo capitolo insieme.