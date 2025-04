Calciomercato Verona, Zanetti sicuro: «Questi due giocatori sono pronti l’anno prossimo per il grande salto»

Calciomercato Verona, l’allenatore gialloblu Paolo Zanetti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui suoi gioiellini (in ottica futura)

LE PAROLE – «Valentini ha influito da un punto di vista caratteriale, ha garra ed incarna perfettamente la nostra piazza, i due ragazzi (Coppola e Ghilardi ndr) hanno davanti un futuro importante, lo stanno dimostrando ma devono restare sul pezzo . Stanno mantenendo un livello alto e lo devono mantenere fino a fine stagione. Poi sono giovani e possono sbagliare ma possono essere importanti sia per l’Hellas che per il calcio italiano in futuro»