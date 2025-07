Calciomercato Genoa, Bohinen verso la Serie B! Il centrocampista sempre più vicino a trasferirsi al Venezia

Emil Bohinen è pronto a una nuova esperienza in Serie B. Il centrocampista norvegese del Genoa, classe 1999, sarebbe vicino al trasferimento al Venezia, deciso a rafforzare il proprio centrocampo con un profilo già rodato nel campionato cadetto. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui l’accordo è in fase avanzata, anche se restano da definire alcuni dettagli.

Dal Genoa al Venezia: nuova chance in B

Dopo aver disputato l’ultima parte della stagione 2023/24 con la maglia del Frosinone, dove è tornato protagonista contribuendo alla corsa salvezza (poi fallita) con prestazioni solide e di grande equilibrio, Bohinen è ora pronto a ripartire. Il Venezia è la squadra più convinta a portarlo in Laguna, e le sensazioni in casa arancioneroverde sono positive. L’affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.

Profilo del giocatore: esperienza e visione di gioco

Figlio dell’ex calciatore Lars Bohinen, Emil è un mediano dotato di buona visione di gioco, intelligenza tattica e notevole precisione nei passaggi. Cresciuto nel Stabæk e poi affermatosi con lo Stabaek IF e il CSKA Mosca, è arrivato in Italia nel 2021, vestendo prima la maglia della Salernitana e poi quella del Genoa, con cui ha un contratto in essere fino al giugno 2027.

Il Venezia cerca esperienza a centrocampo

Il Venezia, reduce da una stagione positiva culminata con la finale playoff persa contro la Cremonese, punta a rinforzare la mediana con elementi di categoria e personalità. Bohinen rappresenta un profilo ideale per il tecnico Paolo Vanoli, che lo apprezza per la sua capacità di dettare i ritmi e proteggere la difesa.

Prossimi sviluppi attesi

Nonostante l’interesse anche da parte di altri club di Serie B, il Venezia appare in netto vantaggio. Se l’operazione dovesse concludersi, Bohinen tornerebbe a giocare un ruolo da protagonista in una squadra che punta alla promozione diretta. I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura della trattativa.