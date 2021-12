Calciopoli, l’attacco di Ibrahimovic: «Inter indegna dello scudetto della Juve»

Nella sua autobiografia in uscita oggi, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche dello scudetto assegnato all’Inter nel caso Calciopoli

Nel suo libro “Adrenalina“, Zlatan Ibrahimovic parla così dello scudetto tolto alla Juventus e riassegnato all’Inter.

Così: «Continuerò a sentire miei i due scudetti che ci hanno tolto. Come è stato possibile darne uno dei due a qualcun altro? E come hanno fatto gli altri ad accettarlo. Se squalifichi quello che ha vinto e dai a me la sua medaglia, io non la voglio. Anzi, mi offendi se me la dai. Se io vado in giro con quella medaglia al collo e dico «Ho vinto!», è indegno».