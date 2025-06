Caldirola lascia il Monza, dopo l’annuncio il messaggio ai tifosi: «Anni intensi ed emozionanti, ma avrei voluto un finale diverso»

Caldirola lascia il Monza, dopo l’annuncio in una partita benefica arriva il messaggio ai tifosi sui propri social

Lo aveva annunciato nel corso di una serata di beneficenza, con le dichiarazioni «Lascio il Monza, purtroppo lo sapete non è una mia scelta», e lo ha ribadito anche sui social, attraverso un messaggio diretto ai tifosi del Monza.

Luca Caldirola, di ruolo difensore, ha ringrazio e salutato i tifosi della squadra brianzola, attraverso la seguente lettera, per i quattro anni passati insieme.

LETTERA – «“Caro Monza, è arrivato il momento di salutarci, sinceramente immaginavo un finale diverso, ma a volte il calcio, così come la vita non va proprio come vorremmo. Sono stati anni intensi e pieni d’emozioni. Dalla serie B alla serie A, quel 29 maggio chi se lo dimentica? Poi vedere il Monza giocare nei più grandi stadi, la storica vittoria di San Siro, l’Europa sfiorata e mille altri momenti indimenticabili. Tutto grazie al presidente Berlusconi, uomo straordinario che ha permesso tutto questo e che ho avuto il piacere di conoscere. Vorrei ringraziare tutte le persone che nel quotidiano mi hanno aiutato, supportato e con cui ho condiviso momenti bellissimi. Allenatori, staff, fisioterapisti, dottori, camerieri, chef, magazzinieri e tutte le altre persone che mi hanno fatto vivere Monzello come una seconda casa.

Infine ringrazio voi tifosi, da piccolo ero anche io in quella curva e so l’amore che provate nei confronti dei colori biancorossi. Purtroppo avrei voluto salutarvi in maniera diversa, ma non ne ho avuto la possibilità. Quindi cari monzesi vi saluto con infinito affetto e a testa alta, consapevole di aver sempre dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo. Chissà magari un giorno le nostre strade si rincontreranno.

Grazie di cuore per questi anni bellissimi. Sarò per sempre uno di voi»