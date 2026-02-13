Calendario Italia Nations League 2026/27: date e orari ufficiali del cammino degli azzurri nella competizione. Il programma completo

Calendario Italia Nations League 2026/27: il programma completo con le date e gli orari ufficiali del percorso degli azzurri nella competizione

L’Italia è stata inserita nel gruppo A della Lega A nella Nations League 2026/27 con Francia, Belgio e Turchia. Gli altri gironi sono composti così: Germania, Olanda, Serbia e Grecia (Gruppo B); Spagna, Croazia, Inghilterra e Repubblica Ceca (Gruppo C), Portogallo, Danimarca, Norvegia e Galles (Gruppo D).

Ecco il calendario completo con date e orari della fase a gironi.

Calendario Italia Nations League 2026/27, date e orari

PRIMA GIORNATA

Olanda-Germania 24 settembre 2026, 20:45

Serbia-Grecia 24 settembre 2026, 20:45

Norvegia-Danimarca 24 settembre 2026, 20:45

Portogallo-Galles 24 settembre 2026, 20:45

ITALIA-BELGIO 25 settembre 2026, 20:45

Turchia-Francia 25 settembre 2026, 20:45

Repubblica Ceca-Croazia 25 settembre 2026, 20:45

Inghilterra-Spagna 25 settembre 2026, 20:45

SECONDA GIORNATA

Serbia-Olanda 27 settembre 2026, 18:00

Danimarca-Galles 27 settembre 2026, 18:00

Germania-Grecia 27 settembre 2026, 20:45

Norvegia-Portogallo 27 settembre 2026, 20:45

Belgio-Francia 28 settembre 2026, 20:45

TURCHIA-ITALIA 28 settembre 2026, 20:45

Repubblica Ceca-Inghilterra 29 settembre 2026, 20:45

Spagna-Croazia 29 settembre 2026, 20:45

TERZA GIORNATA

Germania-Serbia 1 ottobre 2026, 20:45

Grecia-Olanda 1 ottobre 2026, 20:45

Danimarca-Portogallo 1 ottobre 2026, 20:45

Galles-Norvegia 1 ottobre 2026, 20:45

Belgio-Turchia 2 ottobre 2026, 20:45

FRANCIA-ITALIA 2 ottobre 2026, 20.45

Croazia-Inghilterra 3 ottobre 2026, 18:00

Spagna-Repubblica Ceca 3 ottobre 2026, 20:45

QUARTA GIORNATA

Grecia-Germania 4 ottobre 2026, 20:45

Olanda-Serbia 4 ottobre 2026, 20:45

Portogallo-Norvegia 4 ottobre 2026, 20.45

Galles-Danimarca 4 ottobre 2026, 20:45

Francia-Belgio 5 ottobre 2026, 20:45

ITALIA-TURCHIA 5 ottobre 2026, 20:45

Croazia-Spagna 6 ottobre 2026, 20:45

Inghilterra-Repubblica Ceca 6 ottobre 2026, 20:45

QUINTA GIORNATA

Turchia-Belgio 12 novembre 2026, 18:00

ITALIA-FRANCIA 12 novembre 2026, 20:45

Repubblica Ceca-Spagna 12 novembre 2026, 20:45

Inghilterra Croazia 12 novembre 2026, 20:45

Olanda-Grecia 13 novembre 2026, 20.45

Serbia-Germania 13 novembre 2026, 20:45

Norvegia-Galles 14 novembre 2026, 18:00

Portogallo-Danimarca 14 novembre 2026, 20:45

SESTA GIORNATA