Nations League

Nations League, i sorteggi completi dei gironi: Italia, che sfortuna! Ecco il programma delle partite

Published

1 ora ago

on

By

Nations League

Nations League, ecco la composizione completa dei gironi: Italia sfortunata al sorteggio. Tutto il programma delle partite

A Bruxelles sono stati sorteggiati i gruppi delle quattro leghe della competizione UEFA, il torneo che dal 2018-19 ha preso il posto delle tradizionali amichevoli internazionali. Ecco l’elenco completo:

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

GIRONI COMPLETI

Lega A

GRUPPO 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
GRUPPO 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
GRUPPO 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca
GRUPPO 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Nations League, ecco il sorteggio per l’Italia: sarà nel girone A insieme a Francia, Belgio e Turchia

Lega B

GRUPPO 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

GRUPPO 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

GRUPPO 3: Israele, Austria, Irlanda, Kosovo

GRUPPO 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svezia

Lega C

GRUPPO 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

GRUPPO 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia/Gibilterra*

GRUPPO 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

GRUPPO 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Malta/Lussemburgo*

Lega D

GRUPPO 1: Gibilterra/Lituania*, Malta/Lussemburgo*, Andorra

GRUPPO 2: Lituania, Azerbagian, Liechtenstein

*Decisivi gli spareggi della Nations League 2024/25.

×