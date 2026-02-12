Nations League
Nations League, i sorteggi completi dei gironi: Italia, che sfortuna! Ecco il programma delle partite
Nations League, ecco la composizione completa dei gironi: Italia sfortunata al sorteggio. Tutto il programma delle partite
A Bruxelles sono stati sorteggiati i gruppi delle quattro leghe della competizione UEFA, il torneo che dal 2018-19 ha preso il posto delle tradizionali amichevoli internazionali. Ecco l’elenco completo:
GIRONI COMPLETI
Lega A
GRUPPO 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
GRUPPO 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
GRUPPO 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca
GRUPPO 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
Lega B
GRUPPO 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
GRUPPO 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
GRUPPO 3: Israele, Austria, Irlanda, Kosovo
GRUPPO 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Svezia
Lega C
GRUPPO 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
GRUPPO 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia/Gibilterra*
GRUPPO 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
GRUPPO 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Malta/Lussemburgo*
Lega D
GRUPPO 1: Gibilterra/Lituania*, Malta/Lussemburgo*, Andorra
GRUPPO 2: Lituania, Azerbagian, Liechtenstein
*Decisivi gli spareggi della Nations League 2024/25.