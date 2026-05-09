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Inter News

Inter, Chivu prima della Lazio: «Siamo campioni d’Italia ma dobbiamo onorare al meglio la competizione. Con Beccalossi il mondo Inter ha perso una leggenda»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

33 minuti ago

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Cristian Chivu

Inter, Cristian Chivu ha parlato così prima del match contro la Lazio, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26

Cristian Chivu a DAZN prima di Inter Lazio.

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BECCALOSSI – «Il mondo Inter ha perso una leggenda, per tutto quello che ha rappresentato. Ha onorato al meglio l’interismo e la maglia, ci dispiace tanto aver perso un componente importante della famiglia nerazzurra».

POST SCUDETTO – «Ora bisogna onorare al meglio questa partita, cercando di dare continuità e fornendo la nostra miglior versione, facendo una partita seri. Siamo campioni d’Italia, ma dobbiamo onorare al meglio la competizione».

LAUTARO «Sta bene, lo ha fatto vedere contro il Parma. Oggi si spera che faccia più minuti, magari un’ora se ce la fa, per ritrovare il ritmo partita».

THURAM – «Nulla da togliere a quello che hanno fatto Esposito e Bonny, ma in questo momento Lautaro aveva bisogno di Marcus».

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