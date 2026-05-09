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Serie A

Lazio, Sarri nel pre-partita dell’Inter: «Bisogna andare in campo e menare la partita. Ecco come sta Zaccagni»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

17 minuti ago

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Sarri

Lazio, Maurizio Sarri ha parlato così prima del match contro l’Inter, valido per la 36ª giornata di Serie A 2025/26

Maurizio Sarri a DAZN prima di Inter Lazio.

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COME HA PREPARATO QUESTA PARTITA«Come se le prossime due non ci fossero. Bisogna andare dentro e menare la partita».

INFORTUNATI – «Rovella ha bisogno di minuti ma è in crescita. Pedro sta bene, in campo ci sarà lui vista la contusione subita ieri da Zaccagni».

ZACCAGNI «Le sensazioni sono positive, la risonanza è negativa quindi si tratta solamente di una forte botta. Dovrebbe farcela per mercoledì».

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