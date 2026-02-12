Nations League, ecco il sorteggio per l’Italia: sarà nel girone A insieme a Francia, Belgio e Turchia

Nations League, sorteggio impegnativo per l’Italia: gli Azzurri finiscono nel girone con Francia, Belgio e Turchia

L’Italia guarda già alla Nations League 2026/27, pur con la semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord ancora da disputare. Il sorteggio ha inserito gli Azzurri in un girone di altissimo livello insieme a Francia, Belgio e Turchia, un gruppo che promette sfide di grande intensità tecnica e competitiva.

La cerimonia si è svolta alla Expo Hall 3 di Bruxelles, sede anche del 50° Congresso ordinario della UEFA. A rappresentare l’Italia erano presenti il presidente FIGC Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, quest’ultimo in veste di assistente del commissario tecnico Gennaro Gattuso. Una delegazione che testimonia l’importanza attribuita dalla Federazione alla competizione.

Il regolamento prevede sedici partecipanti suddivise in quattro gironi da quattro squadre, con un totale di sei partite da disputare tra fine settembre e novembre 2026. Le prime due classificate accederanno ai quarti di finale in programma a marzo 2027, mentre le ultime retrocederanno in Lega B. Le terze, invece, saranno chiamate a giocarsi la permanenza tramite uno spareggio salvezza.

Sorteggio della Lega A

GRUPPO 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

GRUPPO 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

GRUPPO 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca

GRUPPO 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Calendario della Nations League 2026/27

Fase finale: 9-13 giugno 2027



1° match: 24-26 settembre 2026

2° match: 27-29 settembre 2026

3° match: 30 settembre-3 ottobre 2026

4° match: 4-6 ottobre 2026

5° match: 12-14 novembre 2026

6° match: 15-17 novembre 2026

Quarti di finale: 25-30 marzo 2027

Spareggio Lega A/Lega B: 25-30 marzo 2027