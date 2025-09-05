Calhanoglu, il Galatasaray adesso ci riprova: l’Inter fa muro ma la situazione… Tutti gli aggiornamenti

La recente presenza con la Nazionale turca ha riacceso l’attenzione sul futuro di Hakan Calhanoglu, regista classe 1994 e leader tecnico dell’Inter guidata da Cristian Chivu, ex difensore rumeno e oggi allenatore nerazzurro. Capitano della Turchia e punto di riferimento del centrocampo interista, Calhanoglu era già stato al centro di voci di mercato a inizio estate, quando il Galatasaray aveva manifestato un forte interesse per riportarlo in patria.

Secondo quanto riportato dal portale turco Sporx, il club di Istanbul starebbe valutando un nuovo assalto in questi ultimi giorni di mercato nazionale, che in Turchia chiuderà il 12 settembre. L’offerta ipotizzata sarebbe di circa 10 milioni di euro, cifra però lontanissima dalle richieste dell’Inter, che valuta il giocatore non meno di 30 milioni.

Inter irremovibile: Calhanoglu resta a Milano

La posizione della dirigenza nerazzurra è chiara: Calhanoglu è considerato un elemento imprescindibile per equilibrio e qualità. Chivu lo vede come pedina fondamentale sia nel collaudato 3-5-2 sia nelle nuove soluzioni tattiche sperimentate in queste settimane. Con il mercato italiano ormai chiuso, non ci sarebbero i tempi per individuare un sostituto all’altezza, motivo per cui l’Inter non ha alcuna intenzione di cederlo.

Le strategie del Galatasaray: gennaio o estate

Un rifiuto immediato non scoraggerebbe comunque il Galatasaray, pronto a tornare alla carica a gennaio, quando il mercato riaprirà anche in Italia. Se l’operazione non dovesse concretizzarsi in inverno, i turchi potrebbero riprovarci la prossima estate, confidando in un possibile cambio di strategia da parte dell’Inter.

Un leader tecnico e carismatico

Con un contratto ancora lungo e la piena fiducia dell’allenatore, Calhanoglu — ex Milan, noto per la sua visione di gioco e la precisione nei calci piazzati — resta al centro del progetto nerazzurro. Per il Galatasaray, al momento, non resta che coltivare la speranza di riportare un giorno il capitano della Turchia a vestire la maglia giallorossa.