Il discusso passaggio di Calhanoglu dal Milan all’Inter, il bello e il brutto della UEFA: ecco le Top 5 news della settimana nella classifica a cura della redazione di Calcio News 24

Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio News 24 nella nostra speciale classifica.

Dall’abolizione della regola dei gol in trasferta da parte della UEFA, al clamoroso cambio di sponda di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter. In tema Europei, ecco i nuovi attacchi di Ogbonna alle convocazioni di Mancini e il caso “politico” sull’Allianz Arena di Monaco, non colorata d’arcobaleno. E per concludere, lo sbarco della Sampdoria nel mondo del futsal…

