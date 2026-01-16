Calhanoglu Inter, nuove voci sul Galatasaray? La rivelazione di Romano sulla posizione del club tra gennaio e l’estate: cosa filtra

Hakan Calhanoglu non si muove da Milano. Nonostante le insistenti indiscrezioni rimbalzate dalla Turchia nelle ultime ore, che volevano il Galatasaray pronto a un’offerta importante per riportare a casa il centrocampista, la posizione dell’Inter appare granitica: il giocatore è considerato assolutamente incedibile in questa finestra di riparazione. A spegnere sul nascere i sogni dei tifosi di Istanbul è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Secondo le informazioni raccolte, non esistono i margini per una trattativa a gennaio: il club di Viale della Liberazione non ha alcuna intenzione di privarsi del suo metronomo a stagione in corso, ritenendo le voci su un addio immediato prive di fondamento concreto.

Il nodo contrattuale

Lo scenario potrebbe mutare soltanto in vista della prossima estate, quando le dinamiche di mercato imporranno una riflessione più ampia e strategica. Il futuro a lungo termine del regista turco, divenuto perno imprescindibile della manovra della Beneamata, dipenderà esclusivamente dall’esito dei dialoghi per il rinnovo del contratto.

Nei prossimi mesi, la dirigenza e l’entourage del classe ’94 dovranno affrontare il nodo del prolungamento: l’obiettivo prioritario resta quello di trovare un punto d’incontro per blindare l’ex Milan. Soltanto nel caso in cui le trattative non dovessero portare alla fumata bianca, si potrebbero valutare ipotesi di separazione. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, Calhanoglu resta saldamente al centro del progetto tecnico dei Nerazzurri, confermandosi una pedina fondamentale e insostituibile per gli equilibri della squadra.

CALHANOGLU INTER – «Si è detto in Turchia che il Gala ha fatto un’offerta all’Inter per riportarlo in Turchia. Quello che posso dirvi è che Calhanoglu a gennaio è assolutamente intoccabile e incedibile. Il discorso Galatasaray per Calhanoglu a gennaio non risulta come una possibilità seria: ad oggi non c’è niente. Per il futuro vedremo, dipenderà cosa succederà nei dialoghi per il rinnovo di contratto: se procede e trovare un accordo o arrivare ad una separazione nei prossimi mesi. Ma è un discorso che verrà affrontato durante l’anno: per ora il messaggio dall’Inter è di un Calhanoglu considerato pedina fondamentale».