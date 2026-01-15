Mercato Inter, nessuna apertura al Galatasaray: Calhanoglu resta un pilastro irrinunciabile del progetto

Mercato Inter, irremovibile sul futuro di Calhanoglu: niente incontri con il Galatasaray e nessuna possibilità di cessione

L’infortunio rimediato contro il Napoli lo ha costretto a fermarsi per circa tre settimane, ma il ruolo di Hakan Çalhanoğlu nel progetto tecnico dell’Inter non è mai stato messo in discussione. Il regista turco, leader per qualità, personalità ed esperienza internazionale, continua a essere un punto fermo nello scacchiere di Cristian Chivu.

Recupero gestito con cautela

Il problema fisico accusato nella sfida con il Napoli ha spinto lo staff medico a optare per un percorso di recupero graduale. La priorità è riportare Çalhanoğlu in campo nelle migliori condizioni possibili, evitando qualsiasi rischio in un momento cruciale della stagione.

La posizione dell’Inter

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la società ha una linea chiara: il club non intende privarsi del suo regista e non prenderà in considerazione alcuna ipotesi di cessione, nemmeno di fronte a offerte provenienti dall’estero.

Le indiscrezioni dalla Turchia

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse del Galatasaray, complice la presenza a Milano dei dirigenti del club turco per altre operazioni di mercato. Tuttavia, nonostante le voci rilanciate dai media turchi, non è previsto alcun incontro con l’Inter per discutere del futuro del giocatore.

Un copione già visto

Non è la prima volta che il nome di Çalhanoğlu viene accostato a un ritorno in patria. Già la scorsa estate il Galatasaray aveva provato a sondare il terreno, ricevendo però un secco rifiuto da parte del club nerazzurro. La situazione, oggi, resta immutata: il centrocampista è considerato centrale nel progetto tecnico.

In attesa del completo recupero, Çalhanoğlu rimane dunque al centro della manovra interista. Il suo futuro è saldamente legato ai colori nerazzurri, lontano dalle sirene di mercato e da un trasferimento che, almeno per ora, non rientra nei piani della società.

