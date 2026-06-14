Konè sul suo futuro: «Inter? In questo momento penso solo alla Coppa del Mondo. Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo cosa accadrà»

La Francia si prepara a iniziare il proprio Mondiale martedì alle 21.00 italiane contro il Senegal. La squadra di Didier Deschamps è considerata una delle grandi favorite per la vittoria finale, ma prima dovrà superare un girone tutt’altro che banale, composto da Norvegia, Iraq e, appunto, Senegal.

A pochi giorni dal debutto, ha preso la parola Manu Koné, centrocampista della Roma e uno dei volti nuovi della spedizione francese. Le sue dichiarazioni, riportate da La Gazzetta dello Sport, arrivano in un momento in cui l’ambiente transalpino respira fiducia ma anche grande concentrazione.

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FUTURO – «Inter? Sinceramente in questo momento penso soltanto alla Coppa del Mondo. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di disputare. Voglio restare concentrato esclusivamente su questo. Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo che cosa accadrà».

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo è essere sempre pronto per il ct e per la squadra. Nelle qualificazioni ho giocato parecchio, è vero, ma oggi abbiamo un gruppo pieno di grandi calciatori. Ci saranno molte partite e spero naturalmente di giocare il più possibile, ma la priorità è essere utile»