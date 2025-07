Calhanoglu Inter, si raffredda la pista Galatasaray: previsto un colloquio in settimana! C'è un rischio che il club non vuole prendersi... - Calcio News 24

Calhanoglu Inter, si raffredda la trattativa con il Galatasaray: colloquio in settimana! C’è un rischio che il club non vuole avere… Le ultime

Il destino di Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter e pilastro della nazionale turca, è tra i temi caldi del calciomercato estivo nerazzurro. Il centrocampista classe 1994, noto per la visione di gioco e la precisione nei calci piazzati, ha dimostrato grande affidabilità sin dal suo approdo a Milano nel 2021. Tuttavia, l’interesse crescente del Galatasaray – storico club turco con ambizioni europee – mette in discussione la sua permanenza all’Inter.

Il pressing del Galatasaray e la posizione dell’Inter

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento non è pervenuta alcuna offerta concreta da Istanbul. Nonostante ciò, il Galatasaray non sembra intenzionato ad abbandonare la pista. La dirigenza interista mantiene una posizione chiara: Calhanoglu è considerato parte integrante del progetto tecnico, ma non è escluso un trasferimento in caso di proposta ritenuta adeguata.

Cristian Chivu e il ruolo chiave del centrocampista

Il tecnico Cristian Chivu, ex difensore e attuale allenatore della prima squadra, ha sempre valorizzato il contributo tattico di Calhanoglu nel suo sistema di gioco. La sua versatilità nel ruolo di regista basso lo rende una pedina difficile da sostituire. Tuttavia, l’Inter ha già iniziato a valutare alternative, tra cui spicca il nome di Granit Xhaka, centrocampista svizzero attualmente all’Bayer Leverkusen, noto per il temperamento e la leadership in campo.

Ultimatum nerazzurro: decisione entro luglio

Per evitare situazioni di stallo, l’Inter ha posto un ultimatum: qualsiasi trattativa dovrà concludersi entro la fine di luglio. Calhanoglu e il suo entourage sono stati informati, e il club non intende riaprire i negoziati ad agosto. L’obiettivo è chiarire il futuro del calciatore turco al più presto per orientare le mosse di mercato.

L’evoluzione della trattativa sarà decisiva per la strategia nerazzurra nel mercato estivo, che si preannuncia ricco di colpi e decisioni cruciali.