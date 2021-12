Calhanoglu: «Ogni partita dominata. Un onore essere all’Inter»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

GIOIA – «Sono molto contento di essere qui, sono orgoglioso. Devo ringraziare la squadra, mi ha aiutato tanto per essere così importante. Loro sentono la mia qualità e qualità, io devo andare in campo e giocare per loro e per il club. Anche i tifosi sono sempre dietro di me e voglio ringraziare tutti»

RIGORI – «Non facciamo confusione per i rigori, siamo una squadra. Siamo tutti insieme e posso sbagliare anche io. Poi ha fatto gol e per me è molto importante, ha giocato bene oggi Lautaro».

DOMINIO – «E’ un onore essere qui all’Inter, siamo felici per i tifosi. Abbiamo giocato tante partite bene, adesso siamo primi. Abbiamo dominato tutte le partite per arrivare qui e dobbiamo continuare così».