Calhanoglu pre Roma Inter: «Il loro gioco mette in difficoltà gli avversari, ma penso ad una cosa» - Calcio News 24

Calhanoglu guida l’Inter verso Roma: “Pensiamo solo a noi stessi”. Le dichiarazioni

Roma Inter è più di una sfida di classifica: per Hakan Calhanoglu è un banco di prova mentale e tecnico per dimostrare la forza dei nerazzurri.

La prossima sfida tra Roma e Inter porta con sé una tensione palpabile e, al centro dell’attenzione, c’è soprattutto Hakan Calhanoglu, il regista turco nerazzurro che ha già indicato il suo ruolo chiave nella manovra della squadra. Intervistato da DAZN, Calhanoglu è consapevole dell’importanza del match contro la Roma e ha dichiarato che, pur conoscendo bene l’avversario e il gioco che propone, la priorità resta concentrarsi esclusivamente su se stessi.

Questa mentalità è cruciale per la partita Roma‑Inter: affrontare la Roma significa misurarsi contro una squadra che ha dimostrato ambizione e continuità, ma l’Inter vuole arrivare all’Olimpico con la propria identità forte, grazie anche alla leadership di Calhanoglu. Il centrocampista assume una veste da punto di riferimento: nelle sue parole si legge la volontà di non farsi distrarre dall’alone della gara, ma di imporre il proprio gioco.

La sfida Roma–Inter presenta numerosi spunti tattici: la Roma ha ambizioni alte, l’Inter è pronta a rispondere col proprio stile. Calhanoglu sarà decisivo non solo per la costruzione delle azioni, ma anche per la gestione delle transizioni e dei ritmi. In un match così equilibrato, saranno i dettagli a fare la differenza.

“Conosciamo il gioco che la Roma cercherà di imporre – ha detto a DAZN – ma dobbiamo guardare solamente a noi.” In questa frase è racchiusa tutta la filosofia con cui l’Inter di Chivu vuole affrontare la partita: equilibrio, concentrazione e identità.

Per Calhanoglu, Roma–Inter rappresenta molto più di una semplice partita: è l’occasione per confermare il suo status di leader tecnico e mentale. Il turco punta a dirigere il centrocampo, spezzare le linee avversarie e dare sostegno anche in fase di recupero palla.

Roma Inter è uno scontro diretto con peso specifico altissimo. E Calhanoglu lo sa: sarà necessario restare lucidi, andare oltre l’emozione e trasformare convinzione e qualità in risultato. Se c’è un momento per prendersi la scena, è proprio questo.

