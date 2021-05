Juventus Inter, i voti di Calvarese: «Ha centrato solo una cosa»

I quotidiani sportivi italiani criticano pesantemente l’operato di Calvarese durante Juventus-Inter: piovono i 3 e i 4. I voti

I quotidiani sportivi e non hanno bocciato pesantemente l’operato di Gianpaolo Calvarese in Juve-Inter. Il fischietto di Teramo è affossato da una pioggia di 4 e da commenti negativi.

GAZZETTA DELLO SPORT – Una prestazione appesantita da un Var (Irrati, solitamente tra i migliori al monitor) in serata no. Ma sbaglia anche da solo, come si vede nell’espulsione di Bentancur o nel terzo rigore. Poche cose centrate (come l’espulsione di Brozovic nel finale), ma è davvero troppo poco per uno Juve-Inter. VOTO 4.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

REPUBBLICA – Almeno due dei tre episodi da VAR avrebbe dovuto giudicarli correttamente dal vivo. Esagerato il secondo giallo a Bentancur VOTO 4.5

LA STAMPA – VOTO 3

CORRIERE DELLA SERA – VOTO 4.5