Cambiaso, addio Juve? Quella squadra potrebbe far suo il terzino bianconero. Le ultime novità - Calcio News 24

Cambiaso andrà via dalla Juve? Ecco le ultime novità considerando anche la possibilità che possa finire in quella big

La Juventus ha le idee molto chiare sul futuro di Andrea Cambiaso. Il giovane esterno, reduce da una stagione positiva e in costante crescita, è considerato una pedina importante per il progetto tecnico della società bianconera. Nonostante l’interesse di alcuni top club italiani, tra cui il Milan, la posizione del club torinese resta ferma: Cambiaso non è sul mercato.

A confermarlo è Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato e volto di riferimento di Sportitalia. Secondo quanto riportato dal giornalista, la Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del laterale sinistro, a meno che non arrivi un’offerta davvero fuori dal comune. Si parla di una proposta talmente ricca e vantaggiosa da essere considerata irrinunciabile. Al momento, però, tale proposta non è ancora giunta sulla scrivania della dirigenza juventina.

Andrea Cambiaso, classe 2000, ha dimostrato nell’ultima stagione di essere un elemento affidabile, duttile e in grado di ricoprire più ruoli sulla fascia, sia a sinistra che a destra. La sua crescita, iniziata con la parentesi in prestito al Bologna nella stagione 2022-23, è proseguita a Torino, dove si è guadagnato sempre più spazio nelle gerarchie dell’allenatore. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diverse società, in particolare del Milan, che avrebbe individuato in lui un possibile rinforzo per la propria linea difensiva.

Tuttavia, il possibile interesse rossonero, attribuito da alcune fonti anche al gradimento di Massimiliano Allegri (di ritorno al Milan), non sembra sufficiente per smuovere la Juventus dalla propria posizione. Il club bianconero, infatti, ritiene Cambiaso un profilo strategico, sia per le sue qualità tecniche sia per l’età, che lo rende un elemento importante anche in chiave futura.

La strategia della Juve è chiara: si guarda alla costruzione di una rosa competitiva, giovane e sostenibile, e in questo contesto Cambiaso rappresenta un perfetto equilibrio tra presente e futuro. La società torinese non ha quindi nessuna fretta di vendere, soprattutto in un reparto – quello dei laterali – che ha bisogno di continuità e certezze.

Difficile quindi, allo stato attuale, immaginare una cessione imminente. A meno che, come detto, non si presenti un’offerta economicamente impossibile da rifiutare. Solo in quel caso la Juventus potrebbe sedersi al tavolo e valutare un’eventuale partenza. Fino ad allora, Cambiaso resterà a Torino, pronto a confermarsi tra i protagonisti della prossima stagione bianconera.

In sintesi, Andrea Cambiaso non è sul mercato, almeno non in modo attivo. La Juventus punta su di lui e lo considera un tassello importante per il futuro. Chi lo vuole dovrà mettere sul piatto una cifra molto alta: solo un’offerta faraonica potrà cambiare le carte in tavola.