Campagna abbonamenti Napoli per la stagione 2018/2019: ecco tutte le informazioni sui prezzi e le modalità di vendita

Dopo l’annuncio di Carlo Ancelotti, il Napoli vuole fare le cose in grande. Non sono bastati i tre podi di fila con Maurizio Sarri, il Napoli 2018/19 promette scintille grazie all’arrivo del nuovo tecnico e alle promesse di Aurelio De Laurentiis. Il San Paolo sarà teatro di un altro avvincente campionato di Serie A e della Champions League col livello più alto degli ultimi anni. Insomma, i tifosi del Napoli avranno di che divertirsi. La programmazione del Napoli non si ferma solamente ai possibili nuovi acquisti, ma abbraccia anche altri ambiti, come quello della campagna abbonamenti. La fase di rinnovo partirà il 4 agosto, ovviamente quella data è utile per chi ha sottoscritto l’abbonamento nella stagione appena conclusa. Non si hanno troppe notizie riguardo gli abbonamenti, ma sia la campagna sia i prezzi non dovrebbero differire di troppo rispetto al 2017/18.

Campagna abbonamenti Napoli 2018/2019: dove acquistare le tessere

Il Napoli ha chiuso la stagione con una media di circa 43mila spettatori a partita, uno dei numeri più alti di tutta la Serie A. Nell’ultima stagione, però, il numero degli abbonati è stato di 5.888, il penultimo in tutta la massima divisione italiana. Come detto, le modalità di vendita non dovrebbero essere diverse da quelle di quasi dodici mesi fa: l’abbonamento potrà essere acquistato presso i Punti Plus e le Ricevitorie Abilitate, ma anche sul Web. Sono attive 1.100 ricevitorie in tutta Italia, consultabili sul sito degli azzurri. Inoltre, chi ha Tessera del Tifoso o Fidelity Card, ha la possibilità di acquistare l’abbonamento o il biglietto attraverso il call center di Ticket One. I prezzi dello scorso anno potrebbero essere confermati. Nel 2017-18 queste erano le tariffe: 350 euro in Curva A o in Curva B; 750 euro per i Distinti; 800 euro in Tribuna Nisida; 1000 euro in Tribuna Posillipo; 3000 euro in Tribuna d’Onore. Tutti i prezzi – che, ripetiamo, sono valevoli per la stagione appena passata – sono comprensivi di prevendita.